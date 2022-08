MARATONA Si corre il 4 settembre la San Marino Marathon 2022 In contemporanea anche la Ekiden, corsa staffetta a squadre

Tutto pronto per un'altra edizione della Maratona Ekiden, la corsa su strada a staffetta che colorerà le strade di San Marino domenica 4 settembre. E' stato presentato stamattina presso il Grand Hotel questo evento organizzato dalla Track&Field e dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera che coinvolge runners da tutta Europa, professionisti ma non solo. Sono tantissimi infatti gli appassionati provenienti da ogni parte del mondo che si daranno appuntamento proprio qui, nella Repubblica di San Marino, per trascorrere una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e del benessere. L'occasione perfetta per ritrovarsi ed entrare in contatto con culture diverse godendo dell'ospitalità del luogo ma soprattutto dei panorami mozzafiato che circondano il Monte Titano. Lo start è previsto per domenica 4 settembre alle 9 da Piazza Grande a Borgo Maggiore con un percorso che tocca la storica distanza dei 42,195 km, da suddividere in cinque frazioni da 6,03/ 12,6 e 6,05 per il numero di partecipanti. Sarà possibile iscriversi online sul sito www.tfsanmarino.com fino al 31 agosto e in presenza fino al giorno della gara. Sono già più di 30 i team che da Svezia, Finlandia, Olanda e Italia hanno scelto di mettere in calendario questo appuntamento, che però può essere vissuto anche individualmente. Gli appassionati e i corridori più esperti possono infatti partecipare anche alla maratona individuale che prevede lo stesso percorso: 7 giri intorno al monte Titano.

