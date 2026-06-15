Si è chiuso il primo Europeo Foot Table Championship

Va in archivio la prima edizione dell'Europeo Foot Table per la prima volta organizzata a San Marino. Sede ideale per questa disciplina nata in Brasile il San Marino Factory Otlet. La scelta di San Marino come luogo per ospitare la prima edizione del Campionato Europeo rappresenta un importante riconoscimento per la Repubblica, che nel 2026 è Comunità Europea dello Sport, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe. Con il patrocino della Segreteria di Stato per lo Sport. 18 Nazioni, tra le quali anche San Marino, e oltre 150 atleti, numeri che testimoniano la crescente diffusione internazionale, si sono affrontate in questa disciplina di grande impatto visivo.

I risultati divisi per categoria: nel singolare maschile, oro andato al danese Magnus Madsen, argento per l'ungherese Soma Cseri, bronzo condiviso tra l'italiano Edoardo Casadei e il rappresentante della Romania Arnold Szilagyi Nel singolare femminile è invece l'Ungheria ad ottenere l'oro con Kristina Acs, va alla Polonia l'argento con Agnieszka Zmudzka. L'ungherese Zsofia Dezsenyi e la danese Nanna Lind Kristensen si dividono il terzo gradino del podio. Nelle altre categorie: vittoria per i tedeschi Andy e Michael Peter nel doppio maschile e per le ungheresi Kota e Acs nel doppio femminile.

Ungheria in grande evidenza e che ha fatto sua anche la categoria del doppio misto con Balazs e la solita Kristina Acs vera protagonista del torneo, vincitori. In archivio una prima edizione in cui San Marino ha passato a pieni voti l'esame grazie ad una organizzazione ritenuta nettamente all'altezza.









