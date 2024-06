Si ferma a 6 la serie di vittorie del San Marino

Dopo sei vittorie consecutive, si interrompe la serie positiva del San Marino Baseball. Sul diamante di Serravalle, Macerata vince gara 3 della prima giornata del girone di ritorno, imponendosi per 2 a 1 al primo extra inning. E pensare che la capolista del girone A, aveva cominciato bene anche la terza partita, segnando il punto del vantaggio alla prima ripresa con il singolo di Celli che spingeva a casa base Marcos Diaz. Da quel momento in poi, la partita era tutta nelle mani o meglio nel braccio di un sontuoso Williander Moreno. Il lanciatore di Macerata è stato autore di una prestazione da incorniciare e non ha concesso nulla ai battitori di Doriano Bindi. Gli ospiti pareggiano il conto al quinto inning, con Servidei in terza sul singolo di Leonora e a punto sulla battuta vincente di Joseph. La gara prosegue sul filo del perfetto equilibrio, fino ad arrivare agli extra inning. Carrera riceva una base ball e sul doppio di Fabrizio vola a firmare il 2 a 1 per Macerata. Moreno si conferma in serata super e difende il vantaggio facendo fuori tutti e tre, i battitori affrontati. Il lanciatore di Macerata chiude con 8 strike out e sole 3 battute valide concesse. San Marino vince la serie ma Macerata raccoglie un successo fondamentale per il quarto posto in classifica.