TENNIS Si parte con il Memorial "Simone De Luigi"

Si parte con il Memorial "Simone De Luigi".

Al via domani il Memorial “Simone De Luigi”, l'Open organizzato dal San Marino Tennis Club in memoria della giovane promessa del tennis biancazzurro scomparso tragicamente a fine agosto 2022. Ben 64 giocatori iscritti ad un torneo che avrà un montepremi di 4000 euro e si chiuderà il prossimo 17 settembre. Al momento l'albo d'oro vede come vincitori lo stesso De Luigi e Mattia Muraccini, che trionfò lo scorso anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: