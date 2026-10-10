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Si spegne Angiolino Piscaglia. “La Titanica” lo ricorda con affetto

Ha tenuto a battesimo la prima edizione del 2022 de “La Titanica”

di Lorenzo Giardi
10 ott 2026
L'intervista di Lorenzo Giardi ad Angiolino Piscaglia

La Titanica saluta con affetto e commozione Angiolino Piscaglia, amico della nostra manifestazione e testimone di una stagione importante del ciclismo. Professionista dal 1957 al 1961, con cinque Giri d’Italia all’attivo, Angiolino aveva conservato la passione per la bicicletta e il piacere di condividere ricordi e pedalate. Nel 2022 aveva tenuto a battesimo la prima edizione de "La Titanica" con il dorsale numero 1, ricevendo il nostro premio alla carriera. È tornato come ospite speciale nelle edizioni successive, portando con sé la storia del ciclismo e una voglia di pedalare che ci ha sempre emozionato. Siamo grati di aver condiviso con lui un tratto di strada. La Virtusbike e tutta la famiglia de "La Titanica" si stringono ai suoi cari. Grazie, Angiolino. Quel numero 1 resterà per sempre nella nostra storia.

Al cordoglio si unisce anche la Redazione Sportiva di San Marino RTV che ha avuto l'onore e il piacere di conoscerlo e intervistarlo

Riproponiamo l'intervista di Lorenzo Giardi ad Angiolino Piscaglia premiato con una targa ricordo dagli organizzatori della prima edizione de "La Titatica" 2022

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