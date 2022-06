Siglato un accordo tra CONS e SUMS per la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e SUMS – Società Unione Mutuo Soccorso hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale nel centro sportivo di Montecchio, su un terreno di proprietà dell’Eccellentissima Camera. La nuova infrastruttura, denominata ConSums Arena, potrà ospitare eventi, manifestazioni, gare sportive e altro, ampliando l’offerta di spazi ricreativi in Repubblica.

La SUMS avrà a disposizione la struttura per un certo numero di eventi. Importante anche il ruolo della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio che ha rinunciato a parte del proprio contributo ordinario in favore del progetto. La firma sull’accordo è stata apposta dal presidente del CONS e dal presidente della SUMS. “Siamo soddisfatti di questo accordo raggiunto – il commento di Gian Primo Giardi -, con l’auspicio che sia foriero di ulteriori collaborazioni per progetti sportivi di pubblico interesse”. “Anche la SUMS esprime grande soddisfazione – commenta Marino Albani -. Questo accordo porterà alla realizzazione di una struttura di grande utilità per tutto il Paese e di cui potranno usufruire anche i mille soci SUMS”.

