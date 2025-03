TENNIS Silvia Alletti ko in finale a Mestre

Silvia Alletti ko in finale a Mestre.

Seconda finale per Silvia Alletti che, dopo quella conquistata in casa all'Open del Tennis Club San Marino, ha raggiunto l'ultimo atto anche all'Open di Mestre. La Alletti, testa di serie n.3, è stata sconfitta in tre set (3-6 6-3 6-3) dalla bolzanina Anna Costaperaria, n.1 del seeding.

Alex Sciutti, Amelia Valentini e Serena Pellandra sono stati e saranno protagonisti nella prima tappa della macro-area Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen a Tolentino. A Rimini, invece, è andata in scena la tappa del FIT Junior Program: terzo posto per Giulia Cipolla D'Abruzzo nel Supegreen femminile mentre Ettore Guidi, Matteo Morri e Tommaso Codicè hanno partecipato nel Green maschile.

Nel prossimo weekend a San Marino sarà organizzato il Fit Junior Program per le categorie Red, Orange e Super Orange. Partiranno, inoltre, i campionati a squadre Under 14 e di Serie C.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: