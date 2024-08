Silvia Alletti si è aggiudicata la vittoria nel torneo Open femminile andato in scena sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. La sammarinese, numero uno del tabellone, ha superato nell’ultimo atto del torneo la forlivese Clara Sansoni con il risultato di 6-0, 6-2. In precedenza, aveva eliminato Alice Rossi (6-1, 6-4) in semifinale e si era imposta su Shalom Salvi (6-4, 6-3) nei quarti.