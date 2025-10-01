Silvia Alletti trionfa a Camerata Picena

Silvia Alletti ha trionfato ieri sera nella finale dell’Open Sea Ambiente, torneo limitato 2.5 organizzato dal Circolo Tennis Camerata Picena. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, seconda testa di serie del tabellone, ha fatto il suo esordio ai quarti, imponendosi su Ana Caterina Azoitei per 6-3 6-1; in semifinale, poi, ha avuto la meglio su Maria Silvia Marasca, terza forza del torneo, superata per 6-0 6-4. In finale la Alletti si è trovata di fronte la testa di serie numero 1 Gloria De Santis, aggiudicandosi la vittoria al terzo set (3-6 6-2 6-4) e portandosi a casa il trofeo.