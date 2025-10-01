TENNIS

Silvia Alletti trionfa a Camerata Picena

La tennista ha trionfato nella finale dell’Open Sea Ambiente, torneo limitato 2.5 organizzato dal Circolo Tennis Camerata Picena.

Silvia Alletti trionfa a Camerata Picena.

Silvia Alletti ha trionfato ieri sera nella finale dell’Open Sea Ambiente, torneo limitato 2.5 organizzato dal Circolo Tennis Camerata Picena. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, seconda testa di serie del tabellone, ha fatto il suo esordio ai quarti, imponendosi su Ana Caterina Azoitei per 6-3 6-1; in semifinale, poi, ha avuto la meglio su Maria Silvia Marasca, terza forza del torneo, superata per 6-0 6-4. In finale la Alletti si è trovata di fronte la testa di serie numero 1 Gloria De Santis, aggiudicandosi la vittoria al terzo set (3-6 6-2 6-4) e portandosi a casa il trofeo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy