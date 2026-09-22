TENNIS Silvia Alletti vincitrice a Terni, Matteo Rosti conquista il titolo nel Tennis Europe Under 14 in Croazia Doppia affermazione internazionale e nazionale per il tennis sammarinese: entrambi chiudono i rispettivi tornei con prestazioni dominanti

Silvia Alletti vincitrice a Terni, Matteo Rosti conquista il titolo nel Tennis Europe Under 14 in Croazia.

Weekend di grandi soddisfazioni per il tennis sammarinese, con i successi di Silvia Alletti e Matteo Rosti, protagonisti rispettivamente in Italia e in Croazia. Alletti, allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, ha conquistato l'Open femminile “5° Memorial Massimo Vicario”, organizzato dal Tennis Club Terni, torneo che ha visto al via 239 iscritti e un montepremi complessivo di 13mila euro.

La biancazzurra, terza testa di serie, ha dominato il proprio cammino verso il titolo. Nei quarti ha superato Cristiana Cosmeanu per 6-1 6-2, quindi in semifinale ha battuto la numero 2 del tabellone Amanda Nai con un doppio 6-1. In finale Alletti non ha lasciato spazio a Celeste Faustini del Tennis Club Sinalunga, imponendosi 6-1 6-2 e aggiudicandosi il torneo.

Per la tennista sammarinese non c'è però tempo per festeggiare. Alletti è già tornata in campo nel torneo nazionale Open femminile dedicato alla memoria di Giampiero De Giovanni, con montepremi di 1.500 euro, sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola. Accreditata della seconda testa di serie, ha superato nei quarti Maria Bianca Bovara per 6-2 6-1 e in semifinale affronterà la numero 3 del seeding Azzurra Cremonini. Nello stesso torneo è scesa in campo anche Serena Pellandra, che dopo il successo per 6-0 7-5 su Elena Ravani è stata eliminata agli ottavi dalla quinta testa di serie Diana Rolli, vincitrice per 6-3 6-2.

Successo internazionale, invece, per Matteo Rosti, impegnato nel torneo Tennis Europe Under 14 “Maistra Cup” di Vrsar, in Croazia. Ottava testa di serie del tabellone maschile, il giovane sammarinese ha completato un percorso netto, senza concedere neppure un set in tutto il torneo. All'esordio ha sconfitto lo sloveno Strnad per 6-2 6-1, quindi ha superato il bulgaro Vlaychev per 6-0 6-1 e lo sloveno Ramovs per 6-2 6-0.

Nei quarti Rosti ha eliminato la quarta testa di serie, il croato Max Senjug, con un doppio 6-1, mentre in semifinale ha avuto la meglio sul venezuelano Christian Drago per 6-2 6-3. Nella finale il sammarinese ha completato l'opera battendo il croato Kramaric, terza testa di serie, per 6-4 6-1, conquistando così il titolo della Maistra Cup e chiudendo il torneo senza aver perso un set.

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