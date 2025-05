PATTINAGGIO Silvia Marchetti giudice ufficiale FISR: storico traguardo per il pattinaggio sammarinese L’ex atleta della Federazione Sammarinese debutta come giudice in Italia. Buone prove anche per gli atleti in gara a Lugo.

Grande soddisfazione per Silvia Marchetti e la Federazione Sammarinese Roller Sports: tesserata dal 2009, Silvia ha esordito domenica 4 maggio come giudice ufficiale in una competizione della Federazione Italiana Sport Rotellistici a Ferrara, dopo aver ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla FISR. Un risultato storico, salutato con orgoglio dal presidente della FSRS, che conferma la qualità del percorso tecnico sammarinese.

Nel frattempo, a Lugo (1–4 maggio), si è svolta una nuova tappa del Campionato Regionale AICS con diversi atleti in pista. Bene Mattia Benedettini (2°), mentre Eleonora Castelli, Sarah Pierini, Martina Maggiore e Viola Tribunale hanno affrontato gare complesse tra progressi tecnici e qualche imprevisto. Un weekend di crescita per tutto il team, dentro e fuori dalla pista.

