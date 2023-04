Si è disputata a Caldarola in provincia di Macerata, la fase Regionale valida per la qualificazione ai campionati Italiani di karate FIJLKAM CONI, combattimento a contatto controllato. Simone Guerra, atleta italo-sammarinese tesserato con la società CIUDAN KARATE Montefeltro si è classificato al 3 posto staccando il pass per i campionati Italiani che si svolgeranno al Palafijlkam Pellicone di Ostia.