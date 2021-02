NUOTO - VIDEO Sincro: Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini impegnate nelle World Series Gara in modalità remota per la coppia sammarinese seguita dal tecnico Simona Chiari

Tornano in vasca Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini impegnate nella prima gara del 2021 con le World Series in modalità remota. La coppia sammarinese ha partecipato a una gara di sincro organizzata dalla Federazione Internazionale del Nuoto. Due gli esercizi proposti in preparazione anche della gare preolimpiche. Nel video quello con programma libero, che insieme a quello con programma tecnico è stato inviato alla giuria che valuterà tutte le prove della Nazioni in gara per stabilire la coppia vincitrice.

