Sincro: Verbena-Zonzini ad altissimi livelli al Campionato Italiano a Ostia

Ai Campionati Italiani assoluti di nuoto sincronizzato, le due sincronette biancazzurre Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, entrate in finale al 10° posto, hanno guadagnato tre posizioni grazie ad un’esecuzione piena di energia e determinazione, chiudendo dunque al 7° posto alle spalle dei soli gruppi sportivi della Nazionale italiana. Non solo, ma lo hanno fatto con un punteggio senza precedenti di 82.767 punti, riuscendo finalmente ad esprimere al meglio i miglioramenti tecnici ed artistici acquisti grazie alla perseveranza degli allenamenti e alle esperienze maturate in questa stagione: dall’incontro con Andrea Fuentes a Barcellona, con cui ragazze e staff tecnico hanno iniziato a realizzare la nuova coreografia, passando per una tappa della World Series in Grecia e alla recente coppa Europa di San Pietroburgo. Tutte esperienze che hanno permesso alle due titane di incrementare il proprio punteggio dal 79.000 ottenuto a febbraio ai campionati invernali assoluti, a 82.76, conquistato ad Ostia ai questo campionato estivo. “Un risultato – commenta il tecnico Simona Chiari – che ci dà nuovo entusiasmo per tornare a lavorare con ancora più determinazione in vista dei prossimi Campionati del Mondo che si terranno a luglio in Korea”.