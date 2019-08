Sjarmtrollan-Fiorentino 2-0

Una rete in apertura e un'altra nelle battute finali del primo tempo condannano il Fiorentino. Molto meno tecnici dei maltesi (che per altro guidano il girone a punteggio pieno), i padroni di casa giocano un Futsal più fisico contro il quale i sammarinesi sono più efficaci. Da segnalare anche in questo match almeno tre grandi occasioni, compreso un palo, per il Fiorentino a caccia del suo primo gol europeo.