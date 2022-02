PECHINO 2022 Slalom, Torsani: niente seconda manche per la sciatrice del Titano

Termina in anticipo la prova di Anna Torsani in slalom alle Olimpiadi invernali di Pechino. La sciatrice biancazzurra ha approcciato bene le prime porte ma, come tante altre atlete prima di lei, ha inforcato nel piano e non ha potuto staccare il biglietto per la seconda manche.

