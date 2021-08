Slitta a domani 'Oltre il Sogno' per festeggiare le medaglie di Tokyo 2020

L'evento che permetterà a tutti di rivivere le emozioni dei successi ottenuti a Tokyo 2020 dalla coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel trap mixed team, da Alessandra Perilli nel trap femminile e da Myles Amine Mularoni nella lotta libera è stata posticipata a domani sera, martedì 24 agosto 2021. Uno slittamento deciso dalla segreteria allo Sport a causa dell’allerta meteo diramato per la giornata di oggi.

Nel caso in cui le condizioni di maltempo persistessero l’iniziativa verrebbe spostata all’interno del Multieventi dove però si rendono necessarie limitazioni al numero dei partecipanti.

Confermata per oggi alle 18 l’Udienza degli atleti a Palazzo Pubblico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e diretta facebook.







La Segreteria allo sport da appuntamento dunque per martedì 24 agosto alle 21.00, presso l’area antistante il Multieventi Sport Domus di San Marino, senza limitazioni per l’accesso all’area ma la mascherina è fortemente consigliata.