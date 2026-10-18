Smo Run: domina ancora il Kenya, ma Melissa Michelotti vince al femminile

Anche sulla Smo Run 2026 c'è il segno del Kenya, che si prende tre delle quattro prove della mezzo fondo sammarinese, quelle in cui aveva atleti in gara, ma stavolta, a completare il quartetto di vittorie, c'è una firma locale: quella di Melissa Michelotti. È l'atleta del titano a vincere la 10 km al femminile, nonché il titolo nazionale, battendo al photofinish la compagna di squadra Martina Tomassini e staccando di 1'25” l'italiana Federica Boga (Atletica Rimini Nord Santarcangelo).

Per il resto, come detto, è stato un dominio keniota, con Vincent Ntabo Momanyi e Ronah Nyaboke Nyabochoa che si sono imposti nella prova corta ed Enos Kales Kapokil che ha vinto sulla distanza doppia. Va detto, per altro, che entrambi i vincitori della 5 km erano alla prima gara ufficiale su tale misura. Non solo, il tempo di Momanyi è praticamente identico a quello del vincitore dell'anno scorso: 14'54” contro 14'51” del 2025. Dietro di lui, secondo e terzo sono gli italiani Luca Venturelli (Cesena Triathlon Asd) e Michele Diletti (Grottini Team Recanati Asd), a 34 e 48 secondi, mentre Nyabochoa porta con sé sul podio le azzurre Arianna Fabbri (Atletica Umbertide) e Viola Morrone (A.S.D. Francesco Francia), a 18 e 24 secondi di distacco.

C'è poi la 10 km e qui si apre un altro capitolo, con altre belle storie. Staccato di 43 secondi da Kapokil, che ha chiuso in 31'30”, è arrivato Enrico Bartolotti, specialista italiano delle 100 km, che si è fatto valere anche su una distanza 10 volte inferiore, battendo in volata il marocchino Ayoub Akhlal (Asd Atletica Blizzard). Al femminile ecco la doppietta della San Marino Athletics Academy, guidata da Michelotti con un crono di 40'47”, un minuto più basso rispetto al proprio tempo dell'anno scorso.

"In realtà la vittoria è di tutte e due, perché Martina poteva dare molto di più - commenta Michelotti -. Secondo me ha vinto lei: ho vinto io sulla carta, ma per me ha vinto lei. Adesso sto preparando la maratona di Firenze e quindi le distanze sono lunghe, gli allenamenti sono tosti e fare le gare mentre hai questi allenamenti più pesanti non è più facile. È proprio un allenamento completamente diverso e quindi sono contenta".

Campione sammarinese al maschile è Davide Venerucci (Dinamo Running), quarto assoluto nella 10 km. Nel 2024 era stato il migliore per il Titano sulla 5 km, ma quest'anno ha deciso di raddoppiare, spostandosi su una distanza a lui più congeniale, con ottimi risultati.

"Le 10 km sono più nelle mie corde, anche se mi piace mettermi alla prova nelle 5, per mettere velocità, o anche nelle mezze maratone - spiega Venerucci -. Oggi c'era questa gara, che tra l'altro valeva come campionato sammarinese, quindi ci tenevo a esserci e a far bene. Diciamo che i primi erano di un'altra categoria, non li ho visti per tutta la gara. Ho fatto la prima parte di gara con i primi della 5 km. Posso fare sicuramente meglio in termini di cronometro, però sono contento".



Infine, una nota numerica per l'evento, che come sempre ha visto partecipare corridori in lizza per campionati locali e nazionali, ma anche amatori, famiglie e altri ancora. Sono 337 i competitivi che hanno corso, compresi gli iscritti alla Corporate run, vinta dal Move Run Club, e 350 i non agonisti, per un totale che sfiora le 700 presenze.







