Smoe Run, ecco la 4^ edizione: tra agonismo e sport per tutti

Gare riconosciute Fidal su due distanze, Campionati nazionali assoluti sammarinesi di corsa su strada, Corporate run, corsa e camminate per amatori, attività sportive di vario genere, iniziative per il sociale e anche un pomeriggio dedicato ai giovani. Tutto questo sarà la quarta edizione di Smoe Run, evento organizzato dall'associazione Track&Field San Marino, con il sostegno della Fsal e della Segreteria di Stato per lo Sport, per il weekend del 18-19 ottobre. Quartier generale dell'iniziativa, nonché luogo di partenza e arrivo delle gare della domenica, sarà ancora il San Marino outlet experience di Dogana, in cui la corsa su strada ha trovato casa, alle pendici del Titano, dal 2022.

Si comincerà di sabato, alle 15, con Smoe Kids games, un pomeriggio dedicato agli under 16, che potranno provare gratuitamente varie discipline e addirittura anche, per chi ne ha già l'età, la guida di macchinine elettriche, sotto alla supervisione di istruttori. Previsti anche un'edizione junior della Smoe run, di 500 e 1000 metri, e uno spazio musicale in cui saranno i giovani stessi a esibirsi.

Domenica 19, alle 9.30, si entrerà nel vivo. Due i percorsi certificati Fidal, da 5 e 10 chilometri, disegnati per essere particolarmente veloci e su cui i record registrati, siano essi nazionali o personali, potranno essere ufficializzati dalle federazioni. Una gara che ha già attratto atleti di livello, anche olimpionici, e continuerà a farlo, visto che quest'anno sarà una tappa del Tour della corsa di strada Fidal Emilia-Romagna. A livello nazionale, varrà come Campionato sammarinese assoluto.

I tracciati saranno percorribili anche in camminata o come corsa amatoriale e per la Corporate run, in cui a sfidarsi sono squadre composte da dipendenti, titolari, clienti o fornitori delle varie aziende del Titano, ma anche da loro amici. Per aderire alle gare c'è tempo fino al 15 ottobre sul sito www.tfsanmarino.com. Le iscrizioni riapriranno sabato e domenica, direttamente sul luogo della gara.

"È un evento che sta crescendo nel corso degli anni - commenta Samuele Guiducci, presidente di Track&Field San Marino -. Tanti atleti élite verranno a sfidarsi sia sui 5 km, sia sui 10 km su strada e poi c'è la novità del sabato pomeriggio dedicato ai bambini con Smoe Kids Games. Avremo addirittura l'arrampicata, con una parete attrezzata e un istruttore, oltre a tutte le altre discipline sportive, come corsa, tiro con l'arco, mountain bike e parkour. Il percorso di gara piace tanto: il fatto di partire e arrivare dentro al San Marino outlet experience è un qualcosa di esclusivo e il tracciato permette anche di fare dei tempi molto veloci".

Infine, spazio al sociale, con l'iniziativa “Aiutaci a colorare lo sport di rosa”, una delle tante promosse durante ottobre, mese della lotta contro il tumore al seno. All'interno dei partecipanti alla Smoe run da 5 km, delle persone percorreranno il tracciato come camminata o corsa solidale, contraddistinte da un accessorio rosa. Per comunicare la propria partecipazione come membro del gruppo bisognerà inviare una mail all'indirizzo corriamoinrosa@gmail.com.







