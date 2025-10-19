SMOE RUN Smoe Run, Guiducci: "Un'edizione con numeri importanti, promuoviamo benessere, socialità e movimento"

Samuele Guiducci, Presidente Track and Field:

"Quarta edizione della Smoe Run, quest'anno anche Campionato Regionale Fidal, Campionato Sammarinese di Corsa su Strada, un grandissimo risultato sia in termini di numeri, tante persone, tanti partecipanti, ma anche tanti atleti elite che hanno voluto fare il loro miglior tempo su questo tracciato".

Gara che è diventata anche internazionale:

"Sì, ci sono atleti anche africani, ma ci sono anche tanti atleti promettenti italiani, in passato alcuni atleti che hanno vinto qua sono andati alle olimpiadi a Parigi, quindi sicuramente un trampolino di lancio".

Per i sammarinesi un'occasione?

"Sì, per i sanmarinesi un circuito, diciamo, sotto casa, veloce, che non è facile trovarne, e quindi sicuramente un ottimo test per anche la stagione che verrà".

Tra l'altro molte associazioni che partecipano all'Ottobre Rosa, hanno deciso di partecipare anche alla non competitiva. Lo sport magari serve anche per dare una mano:

"Guarda, benessere, socialità e movimento, sicuramente questi qui sono cose fondamentali per poter stare bene, quindi uscire e stare insieme per poter stare meglio".

