ATLETICA LEGGERA Smoe Run, Rossano Fabbri: "Sport è motore di San Marino". Nicola Selva: "Livello agonistico altissimo" Il segretario di Stato e il vicepresidente della Fsal ribadiscono l'appoggio all'evento della Track&Field San Marino

A sostenere con forza la Smoe Run, giunta alla quarta edizione, c'è la Segreteria di Stato per lo Sport, con Rossano Fabbri che si dice molto entusiasta di iniziative del genere "partite dal basso e capaci di coinvolgere veramente tutti". Secondo il segretario, ognuno avrà modo di divertirsi: "Sono le iniziative come queste che fanno in modo che lo sport sia un elemento centrale per l'intera Repubblica di San Marino. Non a caso, abbiamo più di 9.000 iscritti in senso stretto, alle federazioni, un numero che aumenta se si pensa a tutto il panorama di persone che girano al mondo dello sport. Ringrazio davvero tutti tutti coloro che si impegnano, dal San Marino outlet experience, che ospita l'evento, agli organizzatori, alla Fsal. Grazie davvero per quello che fate".

La stessa Federazione sammarinese di atletica leggera ribadisce il proprio appoggio all'evento e sottolinea il livello in costante aumento dell'evento agonistico contenuto all'interno della Smoe Run: "C'è una forte attenzione da parte della Fsal, oltre alla collaborazione che stiamo mettendo in campo, perché quella di domenica è una gara Fidal su due distanze, molto importante e sentita dagli atleti - commenta il vicepresidente, Nicola Selva -. È un richiamo per atleti di livello nazionale, ma anche internazionale, senza nulla togliere all'importanza che la Fsal dà al campionato sammarinese all'interno di questa gara, perché anche i nostri atleti che gareggiano spesso fuori hanno la possibilità di competere fra di loro per stilare la classifica nazionale".

