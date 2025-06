TITANICA Smontare e Montare ruote, un Gran Premio "Titanico"

Non è solo la vigilia della Titanica, la ciclostorica non competitiva organizzata da Virtusbike in collaborazione con Federazione Ciclismo, ma il sabato è già Titanico con il Gran Premio di Smontaggio e Montaggio ruota cui poi ha fatto seguito l'aperitivo con Gibì Baronchelli, vera e propria leggenda del ciclismo a cavallo degli anni 70 e 80 e la cena swing con musiche e atmosfere vintage, ovviamente con tanti cibi e sapori del territorio.

