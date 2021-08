GINNASTICA RITMICA Soddisfazione per la Federazione Sammarinese Ginnastica dopo la San Marino Cup

Sulla pedana del Multieventi si è tenuta nel weekend l'ottava edizione della San Marino Cup, evento organizzato dalla Federazione Sammarinese Ginnastica Ritmica. L'evento, tenutosi a porte chiuse, ha coinvolto circa 120 atlete e oltre 13 società provenienti da tutta Italia, tra queste anche Rimini e Fabriano. Le portacolori del Titano invece sono state le ginnaste junior e senior della Mya Gym e della Ginnastica San Marino, che si sono esibite di fronte alla giuria con nuovi esercizi in vista dell'imminente debutto nel campionato italiano. Presente anche una rappresentativa del Principato di Monaco, a cui è stato assegnato un premio speciale per la classifica dei Piccoli Stati.

A Serravalle c'è stato spazio anche per l'emozionante prova dell'atleta della Nazionale italiana Sofia Raffaeli, prima nella categoria di Serie A e accompagnata dall'allenatrice Julieta Cantaluppi reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. E' stata anche l'edizione del debutto della squadra federale sammarinese Open, che ha visto impegnate Ambrogiani, Giulia e Gioia Casali, Castiglioni, Giovannini, Rossi e Tamagnini, che presentato per la prima volta il suo esercizio con tre palle e due nastri. Soddisfazione da parte della Federazione Sammarinese Ginnastica per le ottime prestazioni delle loro atlete, che sono riuscite anche a migliorare i loro punteggi e a ottenere dei buoni piazzamenti in classifica.

