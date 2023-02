Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri al Multieventi di San Marino

Nel weekend al Multieventi di San Marino si disputerà la 1° prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica. Nelle due giornate scenderanno in pedana ben 69 squadre di giovani atlete provenienti da 12 regioni italiane. Previsto per sabato pomeriggio il debutto della squadra biancazzurra composta da Eva Bombagioni, Gioia Casali, Emma Fratti, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, che sfiderà le 48 squadre presenti nella sua zona tecnica di appartenenza.

Nella giornata di domenica, ospiti per alcune esibizioni la Squadra Nazionale Italiana Junior e le due atlete individualiste della Nazionale di ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli, la prima italiana nella storia a vincere cinque medaglie d’oro agli ultimi Campionati del Mondo e campionessa mondiale allaround 2022 e Milena Baldassarri, ginnasta olimpica che in occasione dei Giochi Olimpici a Tokyo ha conquistato il sesto posto nelle finale allaround, miglior risultato mai ottenuto da una individualista italiana.