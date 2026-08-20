GIOCHI DEL MEDITERRANEO Solenne cerimonia dell’alzabandiera a Taranto La delegazione sammarinese entra ufficialmente nel clima dei Giochi del Mediterraneo 2026

Preceduta dal saluto dell’ex atleta Alessia Maurelli, cinque ori ai mondiali e due bronzi olimpici di ginnastica ritmica tra Tokyo 2020 e Parigi 2024, oggi vive l’esperienza di Sindaca del Villaggio ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Discorso di benvenuto da parte sua alla delegazione sammarinese e scambio di omaggi con la capo missione Annalisa Ciavatta.

A seguire il momento solenne e carico di emozione a Taranto per la cerimonia di accoglienza della delegazione sammarinese. Nel Villaggio Mediterraneo, l’alzabandiera ha segnato l’ingresso ufficiale del San Marino Team nei XX Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via domani con la cerimonia d’apertura allo stadio Erasmo Iacovone. Un momento simbolico che unisce sport, identità e orgoglio nazionale, dando il via all’avventura biancazzurra in questa grande festa dello sport.

"È il momento istituzionale - commenta la capo missione Ciavatta - in cui viene dato proprio all'accoglienza da parte della Sindaca del villaggio alla nostra delegazione. Sentir suonare l'inno è sempre emozionante, farlo in un grande evento ancor di più e quindi è sempre bello ricevere questa accoglienza.



Dal nostro inviato Lorenzo Giardi

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