Soroptimist San Marino ha promosso: "Mirare in Alto”, quando lo sport diventa visione, esempio e futuro

Si è svolta nella suggestiva cornice della Terrazza di Giorgia Boutique la serata “Mirare in Alto”, promossa dal Soroptimist Club della Repubblica di San Marino e fortemente voluta dalla Presidente Francesca Barbieri. Protagonisti dell’incontro i campioni olimpici sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, insieme al loro allenatore Luca Di Mari. Un dialogo intenso che ha ripercorso le storiche medaglie conquistate a Tokyo e i successi internazionali che hanno portato la Repubblica di San Marino ai vertici dello sport mondiale.

Uno sguardo già proiettato al futuro, con l’obiettivo dichiarato di arrivare pronti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Presenti numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo e associativo sammarinese, a testimonianza del valore dell’iniziativa. Condotta dal giornalista Massimo Boccucci, la serata non è stata solo un racconto di medaglie, ma soprattutto di valori fondamentali: sacrificio, disciplina, resilienza e spirito di squadra.

Particolarmente significativo il messaggio di Alessandra Perilli, esempio di eccellenza sportiva e maternità, simbolo di determinazione e ispirazione per le nuove generazioni. “Mirare in alto”, dunque, come visione condivisa: sport, comunità e responsabilità sociale uniti per costruire il futuro attraverso l’esempio. Un’iniziativa che rafforza il legame tra sport e comunità, puntando su modelli positivi e obiettivi ambiziosi.