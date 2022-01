TENNIS TAVOLO Sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei di Tennis Tavolo 2023

Sono stati sorteggiati in Lussemburgo, i gironi di qualificazione ai campionati Europei di Tennis Tavolo a squadre. La Nazionale Sammarinese è stata inserita nel gruppo C con Lituania, Cipro, Scozia, Malta e Armenia. Le partite sono in programma da venerdì 1 a domenica 3 Aprile.

