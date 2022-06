Space Ten: record per Maiyo e Kingori

Con una media spaventosa di 3 minuti e 2 secondi al chilometro, Rodgers Maiyo ha dominato la seconda edizione della Space Ten a San Marino, gara inserita nel calendario nazionale della FIDAL. Il keniano della Podistica Torino, tra i grandi favoriti di questa corsa da 10km, ha chiuso in 30'27'' migliorando addirittura di 41 secondi il record fatto segnare lo scorso anno dal vincitore Daniele D'Onofrio in 31'08''. Space Ten che ha, dunque, richiamato diversi “top runner” del panorama italiano ed internazionale.

Alle spalle di Maiyo c'è un altro keniano, Sammy Kipngetich Meli, che ha completato la gara in 30'46'', 20 secondi più “lento” del vincitore. Alle spalle dei due corridori africani c'è il primo degli italiani, Stefano De Rosa: il maratoneta toscano, deciso a tornare ai propri livelli dopo essere stato escluso dalle Olimpiadi per una manciata di secondi, ha terminato in 31'03''. Tra il verde di Gualdicciolo e Chiesanuova, costeggiando il torrente San Marino, è stato assegnato anche il titolo di campione sammarinese che è andato a Michele Agostini. E' keniana anche la prima donna: Ziporah Wanjiru Kingori, sempre della Podistica Torino, ha vinto con il crono di 35'37''. Anche questo è un nuovo record per la Space Ten, battuto il precedente di oltre un minuto. Sul podio anche l'etiope Ayele Meseret Engidu e la pluricampionessa riminese Federica Moroni.

Nel servizio l'intervista a Rodgers Maiyo, vincitore Space Ten