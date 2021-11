BOCCE Special bocce, una gara di inclusività Partnership tra Federazione Sport Speciali e Federazione Bocce per il primo torneo a coppie miste

Da una partnership tra Federazione Sport Bocce e Federazione Sport Speciali è nato il torneo “Special Bocce Gara di Inclusività”. Al bocciodromo di Borgo Maggiore si sfidano in un torneo a punto coppie miste formate dagli atleti degli sport speciali, con tanto di maglietta griffata, e gli atleti della Nazionale di bocce sammarinese come Jacopo Frisoni, Enrico Dall'Olmo e Stella Paoletti. Le partite hanno una durata di 20 minuti, torneo all'italiana con tre punti alla coppia vincitrice. Lo spirito agonistico emerge soprattutto durante gli allenamenti che questi atleti eseguono tutti i giovedì dalle 17 alle 18, sotto gli occhi attenti di coach Claudio Gasperoni che conferma quanta attesa ci sia per il torneo che poi i ragazzi vanno ad affrontare. Una delle coppie più attese del primo torneo “Special Bocce” è quella formata dalla Vice Campionessa Mondiale Stella Paoletti e il suo partner sportivo Massimiliano Felici.

