Special Cup 2019: vince Pepo Team Cremona

La vittoria del Pepo Team

Grande partecipazione per un evento che cresce nel tempo e che vede gli atleti impegnati dare il massimo su ogni pallone. La Special Cup 2019 va a Cremona è infatti la squadra Pepo Team ad aggiudicarsi il trofeo al termine di un torneo dominato dall'inizio alla fine. In finale è arrivato un successo di misura sull'Albano Primavera di Roma. Una bella finale, combattuta e decisa nei primi minuti. Il risultato sportivo ha dato soddisfazione alla squadra che si è aggiudica meritatamente il trofeo. Un risultato importante che però passa in secondo piano vedendo la grande partecipazione degli atleti speciali. La Special Cup si è conferma un grande appuntamento, un'ottima occasione per promuovere l'inclusione. Nove squadre, tanti atleti, che hanno partecipato a questo evento realizzato in collaborazione dalla Federazione Sport Speciali e quella Giuoco Calcio. Ottima l'organizzazione dell'evento, che può contare su volontari attenti e qualificati. La Special Cup ha richiamato sul Titano otto squadre, da Rimini a Padova, passando per Genova, Castellarano, Mantova, Roma e Cremona. Un vero e proprio evento, al quale naturalmente si aggiunta la squadra dei padroni di casa che nonostante il nono posto finale ha saputo tenere alto i colori di San Marino.

