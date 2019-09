Special Cup: sabato 14 e domenica 15 il torneo di calcio per atleti disabili

Barbara Frisoni e Marco Tura

Per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra la Federazione Sammarinese Sport Speciali, Special Olympics San Marino e la Federcalcio sammarinese ha permesso di organizzare la San Marino Special Cup, in cui atleti con disabilità intellettive scenderanno in campo per portarsi a casa il trofeo. Il presidente della Federazione Marco Tura ha voluto però sottolineare durante la conferenza stampa il grande lavoro della Special Olympics, che grazie all'aiuto di 140 collaboratori è riuscita a dare vita anche quest'anno all'evento. Novità di questa edizione sarà l'introduzione del calcio A7 unificato, con squadre formate da quattro atleti e tre partner. Al torneo prenderanno parte nove formazioni divise in due gironi, uno da quattro e uno da cinque, che si affronteranno durante l'intera giornata di sabato; domenica mattina si terranno le finali. Gli organizzatori hanno deciso anche di introdurre nelle due giornate un percorso ecologico, utilizzando solamente prodotti biodegradabili: abolite anche le bottigliette d'acqua a bordo campo, solo borracce da riempire d'acqua per proteggere l'ambiente. Ma anche se si tratta di un torneo amichevole, i ragazzi sono molto determinati e puntano alla vittoria.

Nel servizio l'intervista a Barbara Frisoni, San Marino Special Cup