Special Gala, Felici: "Stiamo continuando quel bellissimo progetto nato 40 anni fa"

Sentiamo Filiberto Felici

Una serata importante per il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali, Filiberto Felici.

"Siamo molto contenti perché festeggiamo 40 anni, la Federazione è nata nel 1984 e noi continuiamo in quel solco, all'epoca iniziato con Giuseppina Tamagnini e Gian Vito Marcucci" - ha affermato Felici - "i risultati sono molto alti, quindi festeggiamo con i nostri atleti, i nostri volontari: adesso siamo a 19 discipline. Mi dispiace che non c'è lo spazio per tutti gli invitati, sono rimaste fuori più di 50 persone, magari il prossimo anno lo organizzeremo in un ambito più grande".

Si chiude quindi un gran 2024, si pensa già al 2025...

"Sì, abbiamo i nazionali italiani invernali, ci stiamo preparando per i prossimi mondiali tra due anni in Sud America. Le attività sono molte, i volontari sono molto motivati, gli atleti anche, quindi cerchiamo di continuare in questo modo, chiedendo anche aiuto agli sponsor che non bastano mai".