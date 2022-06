ATLETICA Special Olympics, 4 medaglie per San Marino a Montecarlo Ai Giochi Nazionali del Principato oro e bronzo - con personali - per Marchetti, argento per Mancini e bronzo per Forcellini. Esordio per il 13enne Flores.

4 medaglie al collo per gli atleti di Special Olympics San Marino ai Giochi Nazionali del Principato di Montecarlo, manifestazione alla quale hanno preso parte oltre 200 atleti provenienti, oltre che dal Titano e dalla stessa Monaco, da Francia, Andorra e Sardegna. Oro e bronzo per Ruggero Marchetti, il più esperto del gruppo: nei 100 ha vinto eguagliando il suo personale in 14" 73, nei 200 invece, nonostante una piccola esitazione in partenza, ha migliorato il suo record di 2", trovando il podio col tempo di 30" 30. Le altre due medaglie arrivano da Thierry Mancini, argento nei 100 metri in 20" 6, e di Erik Forcellini, bronzo sempre nei 100. Da segnalare anche la prima partecipazione agonistica internazionale del 13enne Teo Flores, che ha preso parte ai 50 e ai 100 metri.

"Sono orgogliosa di questi atleti - dichiara soddisfatta il Direttore Sportivo della FSS Paola Carinato - hanno saputo vivere nello spirito giusto la competizione dando il meglio di loro stessi. Come prosecuzione del progetto giovani che stiamo portando avanti da ottobre 2021 con il supporto della FSSS, ho voluto inserire il giovane Teo in questo contesto. È stato un lavoro di squadra con la famiglia e l’educatrice Claudia Casalboni. Ruggero Marchetti è stato trainante per i suoi compagni di squadra per la serietà con la quale affronta gli impegni agonistici”.

