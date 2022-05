Special Olympics a Malta

Dal 13 al 18 maggio 2022, Malta ospiterà gli Special Olympics Invitational Games 2022 ai quali parteciperanno oltre 700 atleti provenienti da 24 Paesi. La squadra di San Marino, guidata dal Capo Delegazione Bruno Muccioli parteciperà alle competizioni in 3 discipline, calcio, nuoto bowling. Il coach Vladimiro Selva, coadiuvato da Davide D’Alessandro, porterà in campo la squadra di calcio con: Giampiero Palazzo, Gian Luigi Bartolini, Davide Bernardini, Alex Fiorini, Filippo Bacciocchi, Filippo Santini, Federico Alessandrini. Il coach Susy Serra si occuperà della squadra di nuoto, scenderanno in vasca: Melissa Mancini, Elia Gasperoni, Omar Santini. Il coach Manuel Sciutti guiderà la squadra di bowling così composta: Nicholas Frassini e Samuel Baldacci.