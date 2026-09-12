SPECIAL OLYMPICS Special Olympics, all'European Open di nuoto argento per Gasperoni e bronzo per Mancini Le medaglie arrivano nei 50 dorso (dove c'è anche il 4° di Pruccoli) e nei 50 rana.

Special Olympics, all'European Open di nuoto argento per Gasperoni e bronzo per Mancini.

Due medaglie per Special Olympics San Marino all'European Open di nuoto di Malta. A conquistarle sono Elia Gasperoni, argento nei 50 dorso, e Melissa Mancini, bronzo nei 50 rana. Sempre nei 50 dorso, 4° posto per Marianna Pruccoli. La squadra tornerà in vasca domani: Omar Santini si cimenterà nei 50 delfino, mentre i 50 stile libero vedranno in gara tutti e 4 i nuotatori biancazzurri.



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