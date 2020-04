Special Olympics, Barbara Frisoni: "Vicini a chi ci sta aiutando in questo momento"

I nuovi mezzi di comunicazione anche per restare collegati. Special Olympics San Marino non si ferma e nella quarantena riscopre nuove opportunità per ringraziare anche chi si occupa di tutti noi. Il presidente di Special Olympics San Marino, Barbara Frisoni ci ha parlato del momento e dei suoi atleti.

Il Coronavirus impone cambiamenti anche ai programmi e alle iniziative di Special Olympics, tra questi anche la Special Cup. San Marino è in contatto anche a livello internazionale con Special Olympics per programma il futuro.

Sentiamo Barbara Frisoni in collegamento skype