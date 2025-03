Special Olympics, Frisoni: "Hanno vinto tutti, straordinaria esperienza"

E' un bilancio assolutamente positivo quello tracciato dal presidente degli Special Olympics San Marino e capodelegazione ai Mondiali, Barbara Frisoni.

"Siamo contentissimi di questo bilancio, al di là anche della medaglia d'oro di Stefano, per quanto mi riguarda hanno vinto tutti loro. Anche Sara che è arrivata settima ha migliorato il suo tempo di quattro secondi. Come dice il motto di Special Olympics, che io possa vincere ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Sara ce l'ha veramente messa tutta così come Ruggero, d'altra parte"

E quindi cosa ti porti da questa esperienza a Torino?

"Un Mondiale Special Olympics è un evento che mette in risalto il potere fenomenale dello sport, soprattutto in questi casi contro l'emarginazione e punta molto sull'inclusione. Quindi ho visto tanti ragazzi con tante caratteristiche e mi porto a casa un cuore grande così. Quando si torna da questi eventi non si è più le stesse persone della partenza ma diciamo c'è un valore in più in tutto questo"

L'appuntamento ora è tra due anni a Santiago del Cile per i Mondiali Estivi...

"Sì, nella cerimonia di chiusura c'è stato il cambio della bandiera dall'Italia al Cile, quindi abbiamo tante belle prospettive per il Cile. Ci è già stato detto che il prossimo Mondiale Invernale sarà in Svizzera nel 2029, abbiamo ricevuto un invito in Svizzera nel 2026 per i Nazionali. Insomma, tante cose in movimento, Special Olympics è sempre in movimento"