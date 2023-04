SPORT SPECIALI Special Olympics, Giochi di Catalogna: 5 medaglie nel nuoto per San Marino Bis di ori per Grandoni, doppio argento per Michelotti e bronzo per Gianessi.

Ai Giochi di Catalogna di Special Olympics San Marino conquista 5 medaglie nel nuoto, tutte sulla distanza dei 50 metri. Bis di ori per Danilo Grandoni in stile libero e dorso, mentre Giuseppe Michelotti è doppiamente d'argento nello stile libero e nella rana. Sempre nello stile libero bronzo per Stefano Gianessi, 4° nel dorso.

