Special Olympics, giornata dedicata alle qualificazioni per gli atleti di San Marino

Entrano nel vivo i mondiali invernali Special Olympics in Italia. Oggi giornata dedicata alle qualificazioni per gli atleti sammarinesi dello sci alpino. A difendere i colori del Titano sono Stefano Gianessi e Ruggero Marchetti. I due sciatori biancoazzurri hanno preso confidenza con la pista dove domani mattina saranno impegnati nella gara di slalom gigante. Giornata di qualificazioni anche Sara Valentini impegnata nella gara delle ciaspole sui 200 metri. L'atleta sammarinese sarà in gara anche venerdì sulla distanza dei 100 metri.