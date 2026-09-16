Special Olympics Malta Swimming European Open 2026, San Marino torna con quattro medaglie

La Repubblica di San Marino è stata protagonista allo Special Olympics Malta Swimming European Open 2026, manifestazione internazionale di nuoto che si è svolta a Malta dal 10 al 14 settembre e che ha visto la partecipazione di quattro atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali. A mettersi in evidenza sono stati Elia Gasperoni e Omar Santini, entrambi capaci di conquistare una medaglia d’oro.

Gasperoni ha vinto i 50 metri stile libero, aggiungendo anche una medaglia d’argento nei 50 metri dorso. Santini ha invece trionfato nei 50 metri delfino, chiudendo al settimo posto i 50 metri stile libero. Buoni risultati anche per Melissa Mancini, che ha conquistato due medaglie di bronzo, nei 50 metri dorso e nei 50 metri stile libero, mentre Marianna Pruccoli ha sfiorato il podio con il quarto posto nei 50 metri dorso e il quinto nei 50 metri stile libero.

A completare la delegazione sammarinese le coach Susy Serra e Sara Maggiotti, che hanno accompagnato gli atleti durante la trasferta maltese e sottolineato con soddisfazione il percorso compiuto. Al di là dei risultati sportivi, a lasciare il segno sono stati soprattutto l’impegno, la determinazione e il sorriso con cui i quattro atleti hanno affrontato ogni gara, portando in alto i colori di San Marino.







