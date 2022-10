Special Olympics: San Marino 2' nel torneo di calcio in Liechtenstein

Si chiude con un ottimo secondo posto il torneo di calcio dei Piccoli Stati Special Olympics per la squadra di San Marino. I Titani sono stati grandi protagonisti nel torneo svolto in Liechtenstein. Tra i paesi partecipanti anche Isole Faroe, Gibilterra, Isola di Man, Lussemburgo, Monaco e Montenegro, per un totale di 85 tra atleti e allenatori.

