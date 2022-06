NATIONAL SUMMER GAMES Special Olympics San Marino chiude con sei medaglie i Giochi di San Gallo In Svizzera la delegazione sammarinese è protagonista nelle bocce e nel bowling

Spedizione da ricordare per Special Olympics San Marino ai Giochi Nazionali in Svizzera. La delegazione del Titano torna a casa con un bilancio di ben sei medaglie conquistate. Brillano le prove dei biancoazzurri che tra bocce e bowling hanno centrato ottimi risultati. Due ori, tre argenti e un bronzo è il bilancio della spedizione guidata dal capo missione Barbara Frisoni. A San Gallo i Titani si sono presentati con un oro da record nel bowling conquistato da Nicholas Frassini. Primo gradino del podio anche nelle bocce con la coppia formata da Eleonora Santolini e Federico Alessandrini. Il bowling ha regalato altre soddisfazioni con Erica Stranieri argento. Proprio Erica in coppia con Nicholas Frassini ha portato al medagliere sammarinese un altro argento sempre nel bowling. C'è anche il bronzo di Eleonora Santolini nelle bocce ad arricchire il bottino dei biancoazzurri e un altro argento con Federico Aleesandrini Ai quali vanno aggiunte le buone prove di Massimiliano Felici nelle gare disputate. Dopo quattro giorni pieni di emozioni e competizioni i National Summer Games di San Gallo 2022 si sono conclusi con la cerimonia di chiusura nel Villaggio Olimpico nella Olma. La bandiera di Special Olympics è stata consegnata alla delegazione della nuova sede dei Giochi Nazionali Invernali del 2024.

