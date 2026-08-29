Special Olympics San Marino in partenza per la Svezia: ci sono i Giochi Nazionali

L'intervista a Barbara Frisoni, presidente di Special Olympics San Marino

Un'altra avventura, un'altra bellissima esperienza per crescere e divertirsi. Special Olympics San Marino è in partenza: dal 2 al 6 settembre si terranno a Malmo, in Svezia, i Giochi Nazionali. Sarà la prima volta per il paese scandinavo e il Titano parteciperà con due atleti: Teo Flores nell'atletica e Antonio Guerra nel bowling. A guidare la missione il capo delegazione – e presidente di Special Olympics San Marino – Barbara Frisoni: “È il più importante evento in Svezia inerente alla disabilità intellettiva, quindi ci sentiamo un po' partecipi di questo evento storico per loro. E' un periodo molto ricco quello di settembre perché appena rientreremo noi dalla Svezia partirà un bel team per i Nazionali maltesi, per quanto riguarda il nuoto. Nonostante siano anni che facciamo questo lavoro, ogni volta che si deve partire, anche personalmente come capodelegazione la sento tutta l'emozione, ma la sentono anche i ragazzi che si sentono molto felici di questo evento. I ragazzi non vedono l'ora di partire, sto ricevendo telefonate già da un mese”

Dopo la Svezia toccherà dunque a Malta ospitare i Giochi Nazionali. Esperienze, come detto, ma anche preparazione per il prossimo grande obiettivo: i World Games di Special Olympics – ovvero i Mondiali – in programma a ottobre 2027 a Santiago del Cile. “L'anno prossimo ci saranno i mondiali Special Olympics in Cile" - continua Frisoni - "Questi eventi li usiamo come allenamenti per loro, ma ad esempio per il bowling, che non ci sarà ai mondiali, sfruttiamo questi eventi anche per farli uscire, per dare opportunità ai ragazzi, visto che non verranno in Cile. Portare la bandiera di San Marino in giro per il mondo è un'emozione fortissima, anche perché siamo un piccolo Stato, ma la gente è molto interessata a noi, quindi siamo pronti a rispondere a domande, ogni qualvolta ci avviciniamo a Stati nuovi, chiedono e quindi noi siamo prontissimi ad uscire con loro”.









