SPECIAL OLYMPICS Special Olympics: San Marino in Svezia con Flores e Guerra e un grande sogno La spedizione sammarinese sarà a Malmö per evento internazionale dedicato alle persone con disabilità intellettiva insieme ai rappresentanti di altri 24 paesi europei

Special Olympics: San Marino in Svezia con Flores e Guerra e un grande sogno.

Special Olympics San Marino parteciperà dal 2 al 6 settembre a Malmö in Svezia a un evento internazionale dedicato alle persone con disabilità intellettiva, che riunirà circa 2.000 partecipanti provenienti da 25 Paesi europei. A rappresentare il Titano saranno due atleti. Teo Flores sarà impegnato nelle gare di atletica, accompagnato dalla coach Claudia Casalboni, mentre Antonio Guerra prenderà parte alle competizioni di bowling con il coach Ivan Zanotti.

A guidare la delegazione sarà la presidente di Special Olympics San Marino Barbara Frisoni, nella veste di capo delegazione. Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa anche dai tecnici e dal direttore sportivo Paola Carinato. Per gli atleti sammarinesi l'appuntamento rappresenterà non soltanto un'occasione di confronto sportivo, ma anche un'esperienza di inclusione, socializzazione e crescita insieme alle delegazioni provenienti da tutta Europa.

L'attività internazionale di Special Olympics San Marino proseguirà anche dopo il rientro dalla Svezia: una nuova delegazione sarà infatti impegnata a Malta nei Campionati nazionali maltesi Special Olympics. "Ogni atleta ha un sogno, ogni traguardo merita di essere festeggiato e ogni persona può dimostrare il proprio valore", ha commentato la presidente Frisoni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: