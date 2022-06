Special Olympics San Marino, speciali in Svizzera

Dal 15 al 19 di giugno 2022 un altro Team di Special Olympics San Marino si sta preparando per un grandissimo evento che li vedrà protagonisti insieme a migliaia di Atleti in terra Svizzera, precisamente nella magnifica San Gallo che per tutta la durata di un così importante evento sportivo si trasformerà in un vero e proprio Villaggio Olimpico. La Presidente di Special Olympics Barbara Frisoni, sarà per l'occasione Capo Delegazione e guiderà la delegazione composta dai coaches Sciutti Manuel per il bowling, Thomas Morri per le bocce e 5 Atleti. Il team delle bocce vedrà gli Atleti: Antolini Eleonora, Alessandrini Federico, Felici Massimiliano mentre il team del bowling vedrà il veterano Frassini Nicholas insieme a Stranieri Erika. I National Games sono il più grande evento sportivo in Svizzera per le persone con disabilità intellettiva. Si tengono ogni due anni. L’edizione estiva conta circa 2000 sportivi e centinaia di volontari, mentre quella invernale conta circa 600 atleti che si affrontano nelle varie discipline. Sotto ogni aspetto, i National Summer Games sono un momento clou indimenticabile per gli atleti partecipanti, ma anche per allenatori, giornalisti, tifosi e familiari e volontari. Emozionanti gare non aspettano solo gli Atleti, il programma di supporto è sempre molto vario. La cerimonia di apertura con l'accensione della fiaccola olimpica e il toccante momento del giuramento dell'Atleta si terrà giovedì 16 giugno dalle 19:30 alle 21:30.

