Speciale Rally Legend tra i candidati agli AIPS Sport Media Awards

C'è anche lo speciale di San Marino RTV dedicato al Rally Legend 2020 tra i lavori candidati nella categoria video documentari degli AIPS Sport Media Awards. Il premio, istituito dalla Associazione Stampa Sportiva Internazionale nel 2019, vanta la partecipazione di giornalisti da tutto il mondo. In totale sono 1871 i lavori presentati tra le otto diverse categorie, alle quali si aggiungono le tre dedicate ai giovani reporter. Con lo speciale Rally Legend, curato da Alessandro Ciacci e montato da Marco Alessandri, sono 67 i lavori presentati alla giuria in rappresentanza di tutti continenti per la stessa categoria. Dall'Europa si contano ben 37 produzioni con video documentari di testate come ZDF, Marca, Canal+ e DAZN. A queste vanno aggiunte anche quelle di emittenti come BBC e TV Globo.





La categoria nella quale è stata inserita la produzione di San Marino RTV è quella del documentario, per il quale è richiesto un video che “racconti una storia avvincente e rivelatrice di qualsiasi aspetto del mondo dello sport, mostrando ricerche qualitative e contributi editoriali combinati con il cinema di qualità”. Gli AIPS Sport Media Awards sono il massimo riconoscimento internazionale nel settore dei media sportivi. I premi offrono un riconoscimento ai migliori narratori di sport su tutte le piattaforme multimediali, dalla fotografia al video, dalla stampa al digitale, dai podcast ai blog sportivi. La prima edizione della cerimonia di premiazione si è tenuta a Losanna nel gennaio 2019, mentre nel 2020 è toccato a Budapest ospitare l'evento. Nella prima edizione il documentario di Emanuela Audisio sulle Olimpiadi di Messico 1968 si è aggiudicato il premio, l'anno successivo è toccato al lavoro di Stuart Pollitt e Phill Smith della BBC dedicato a Eunice Kennedy Shriver fondatrice degli Special Olympics. AIPS Sport Media Awards è un evento che coincide con l'annuale Congresso della Stampa Sportiva internazionale alla quale San Marino partecipa con i delegati della Associazione del Titano. L'emergenza Covid-19 ha però cancellato il Congresso 2021, confermato invece l'evento legato agli AIPS Sport Awards con modalità da definire. I vincitori e la classifica finale si conosceranno a metà febbraio.