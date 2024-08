Spettacolo Gasparelli: Olimpiadi con record sui 100

La mattinata di Alessandra Gasparelli è un doppio capolavoro in uno Stade de France dove la prima impresa è poterci entrare avendo ragione nella marea umana con fame olimpica. Alessandra Gasparelli è tirata, concentrata, consapevole che qualcosa di bello possa venir fuori. Da bello a bellissimo il passo è breve. La corsa di Alessandra è uno spettacolo che dura 11''62. E' il secondo tempo di manche che la spara diretta al turno successivo. Meno di due ore dopo la giovane sammarinese è ancora in pista. Per nulla appagata, per nulla affaticata. Aggredisce la pista e vola verso un futuro davvero tutto da scrivere.

E intanto si può godere il presente: il cronometro urla 11''54 che tradotto vuol dire personal best e anche record sammarinese ritoccato. E' un correre incontro da protagonista all'atletica di domani. Lei, classe 2004, 20 anni ancora da compiere. Serietà, sorrisi, personalità. Si è accesa un'altra stella nella Repubblica dello Sport. Che si gode Parigi e vede Los Angeles appena oltre l'oceano.