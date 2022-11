BOCCE CHAMPIONS LEAGUE Spettacolo Libertas: uomini e donne in semifinale

Spettacolo Libertas: uomini e donne in semifinale.

Continuano i successi internazionali per le bocce sammarinesi. La Libertas, impegnata in Champions League, ha già qualificato per le semifinali sia la squadra maschile che quella femminile. Gli uomini hanno superato Polonia, Slovacchia e Austria e giocheranno nel pomeriggio contro la Germania un match che dovrebbe consegnare a Giuseppe e Jacopo Frisoni, Alfeo Carli ed Enrico Dall'Olmo il primo posto. In lotta per il primo posto anche la formazione femminile: Stella Paoletti, Lucia Eusebi, Kety Crescenzi e Anna Maria Ciucci hanno battuto Ungheria e Austria e sono in campo contro l'Italia per giocarsi la leadership del girone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: