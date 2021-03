ITALIANI ASSOLUTI SINCRO Splendido bronzo per Verbena-Zonzini

Splendido bronzo per Verbena-Zonzini.

Si sono chiusi alla grande per i colori sammarinesi i Campionati Assoluti Invernali di Nuoto Artistico a Riccione. Oggi è stata giornata di finali sia nel solo libero che nel duo libero, alle quali le sammarinesi hanno avuto accesso con un doppio terzo posto. Nel solo libero la Verbena ha chiuso al quarto posto, vicinissima al podio. Podio che poi si è presa nel pomeriggio insieme alla compagna di squadra Jasmine Zonzini: uno splendido esercizio quello delle due sammarinesi, che hanno chiuso al terzo posto “Siamo molto soddisfatte – commenta il tecnico Simona Chiari – era quello a cui ambivamo ma nel sincro non si può mai sapere. E’ un risultato che ripaga costanza, dedizione e perseveranza e speriamo che sia di buon auspicio per la preolimpica che andremo a fare".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: